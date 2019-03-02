قرويون كينيون يحرقون أسرة متهمة بـ«السحر» حتى الموت

قالت الشرطة الكينية أمس الجمعة، إن خمسة أشخاص من أسرة واحدة ومن بينهم ثلاثة أطفال تم حرقهم حتى الموت في منزلهم في كينيا على أيدي جيران اتهموا أحد أفراد هذه الأسرة بممارسة السحر.

وقال بيتر كيروي، ضابط الشرطة المحلي إن امرأتين وثلاث فتيات (يتراوح أعمارهن بين السبع سنوات والسنتين)، لقين حتفهن في الهجوم الذي وقع أول أمس الخميس في مقاطعة ميجوري جنوب غربي كينيا.

وتم نقل 4 أفراد آخرين من الأسرة إلى المستشفى بعد الإحراق المتعمد، بما في ذلك رب الأسرة، إيلياه أوتينو، الذي كان يشتبه في ممارسته السحر.

وفي بعض أنحاء إفريقيا، يمكن أن يُتهم الرجال والنساء بالسحر أو الشعوذة.

وقالت الشرطة إن القرويين اتهموا أوتينو بإصابة رجل آخر بالمرض عن طريق السحر .

وقال كيروي: "حبسهم الجيران الغاضبون، وأضرموا النار فيهم"، مضيفا أنه تم القبض على 20 شخصا منذ ذلك الحين.