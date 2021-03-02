 مسام السعودي ينتزع 1428 لغما زرعها الحوثيون في اليمن خلال أسبوع - بوابة الشروق
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مسام السعودي ينتزع 1428 لغما زرعها الحوثيون في اليمن خلال أسبوع

لغم - ارشيفية
لغم - ارشيفية
الرياض - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 7:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 7:56 م
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2021 من انتزاع 1428لغمًا زرعها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.

وقال "مسام" في بيان له اليوم الثلاثاء إلإن "الألغام تنوعت ما بين 21 لغمًا مضادًا للأفراد، و391 لغمًا مضادًا للدبابات، و1015 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة".

كما بلغ إجمالي" ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 220352 لغما زرعها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء".

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