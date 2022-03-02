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طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة روسيا بوقف القتال فورا في أوكرانيا وسحب قواتها العسكرية.

وأيدت 141 دولة قرار شجب الغزو الروسي لأوكرانيا.

بينما عارضت 5 دول القرار، وامتنعت 35 عن التصويت.

وخلال الجلسة، وبحسب ما نقلته "العربية" قال مندوب روسيا في الأمم المتحدة: "السلطات الأوكرانية تمنع خروج المدنيين من الممرات الآمنة.. فهي تستخدم السكان كدروع بشرية.. الجيش الأوكراني يقصف المدنيين في دونباس.. نحن لا نقصف المدنيين أو المنشآت المدنية"، موضحا أن "النازية الجديدة منتشرة في أوكرانيا.. نواجه النزعة القومية الأوكرانية"

بينما قال مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة إن "التصويت ضد روسيا هو دليل على التمسك بميثاق المنظمة"، مشيرا الى أن "التحقيق مع روسيا من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

واتهم مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال "المواطنون والمقيمون في أوكرانيا تحولوا إلى رهائن.. شعبنا يتعرض لقصف بصواريخ باليستية وأسلحة حرارية".

وخلال الجلسة، قالت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة إن روسيا تستعد لزيادة وحشية حملتها على أوكرانيا، وحثت الدول أعضاء الجمعية العامة على التصويت لصالح قرار يوبخ موسكو على غزوها لأوكرانيا.

وقالت السفيرة ليندا توماس-جرينفيلد قبل التصويت "هذه لحظة استثنائية. للمرة الأولى منذ 40 عاما يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة خاصة للجمعية العامة".

وتابعت قائلة إن "روسيا استخدمت ذخائر عنقودية وقنابل فراغية محظورة"، مشيرة الى أن "روسيا دمرت بنية تحتية حيوية منها خدمات المياه والغاز للملايين".