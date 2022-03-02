العثور على جثة شاب مجهول الهوية في الفيوم

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تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في أرض المحلج.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من العميد امير السحلي مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في أرض المحلج.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائي، وبقيادة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث، وتبين أن الجثة لشاب فى منتصف العقد الثالث من عمره ،ومجهول الهوية.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي قررت نقل الجثة إلى المشرحة، وانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.