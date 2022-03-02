 العثور على جثة شاب مجهول الهوية في الفيوم - بوابة الشروق
الأربعاء 2 مارس 2022 9:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟

النتـائـج تصويت

العثور على جثة شاب مجهول الهوية في الفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الأربعاء 2 مارس 2022 - 9:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 مارس 2022 - 9:23 م

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في أرض المحلج.

 

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من العميد امير السحلي مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في أرض المحلج.

 

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائي، وبقيادة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث، وتبين أن الجثة لشاب فى منتصف العقد الثالث من عمره ،ومجهول الهوية.

 

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي قررت نقل الجثة إلى المشرحة، وانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك