الاتحاد الأوروبي يوافق على حجب سويفت عن بنوك روسية

وافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على استبعاد بنوك روسية رئيسية من نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، في استمرار لتوسيع نطاق العقوبات على موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال الاتحاد، في بيان، إن إجراءه سيؤدي إلى منع مجموعة بنوك عاملة في روسيا، من إجراء معاملاتها المالية في جميع أنحاء العالم بطريقة سريعة وفعالة.

وأشار إلى "تنسيق قرار اليوم، بشكل وثيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي الدوليين، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

والبنوك المحجوبة عن النظام، هي: "في تي بي" و"روسيا" و"أتركيتيا" و"نوفي كوم بنك" و"بروم سفياز بنك" و"سوفكوم بنك" و"VEB.RF".

ونقل البيان عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قولها: "بسرعة الضوء، تبنى الاتحاد الأوروبي ثلاث موجات من العقوبات الشديدة ضد النظام المالي الروسي، وصناعات التكنولوجيا الفائقة، والنخبة الفاسدة".

وأضافت: "هذه هي أكبر حزمة عقوبات في تاريخ اتحادنا.. إن قرار اليوم بفصل البنوك الروسية الرئيسية عن شبكة سويفت سيرسل إشارة أخرى واضحة جدًا إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والكرملين".