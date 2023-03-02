أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بالقرارات الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال جولته في محافظة المنيا لتفقد وافتتاح مشروعات تنموية، برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، مؤكدا أن الرئيس السيسي يدرك حجم معاناة الشعب المصري.

وقال بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس: "الرئيس السيسي عمره ما غاب عن حجم المعاناة التي يعاني منها المصريين.. الرئيس حاطط إيده على الجرح الذي أصاب كل الفئات من غلاء المعيشة وجنون الأسعار يوما بعد يوم".

وأضاف: "مفيش رئيس دولة انحاز للشعب وحط روحه على كفه وتصدى بكل جسارة وإيمان، مثل الرئيس السيسي، واستطاع أن يتصدى لتيار كان يريد أن تتدخل الدولة في حرب، الرئيس يضحي وينحاز للشعب المصري دائما".

وتابع أن الرئيس السيسي، يعمل من أجل وطنه بإيمان وهو شخص محب للشعب، كما أنه يتأثر دوما بأسر الشهداء ويتألم من أجلهم، موضحا أن الراحل المشير طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، كان دائما يتحدث عن الرئيس السيسي قائلا: «ده ابني، وأنا عارف تاريخه وأمانته وحبه لبلده ويعمل بإخلاص لبلده».

وذكر أنه أول من توقع أن يكون الرئيس السيسي، وزيرا للدفاع خلفا للمشير طنطاوي، مبينا أن الرئيس السيسي، رئيس يحمل هموم وطنه ويشعر بالمواطن البسيط.

وشدد على أنه كان يوجد إجماع على اختيار الرئيس السيسي وزيرا للدفاع خلفا للمشير الراحل محمد حسين طنطاوي، لافتا إلى أن مصر مستهدفة كذلك القيادة السياسية من قوى كارهة لمصر تسعى لضرب وهدم استقرار المؤسسات، بعد أن نجح الرئيس السيسي في عودة الدولة في 30 يونيو 2013، ولابد من الوقوف بجوار القيادة السياسية والوطن والتصدي لكل هذه الحملات التي تسعى لضرب وهدم الدولة المصرية.

ونوه إلى أن الظروف الاقتصادية، التي ضربت العالم، سواء فيروس كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية أزمات عالمية ومصر جزء من العالم، مشيرا إلى أن مصر حاربت الإرهاب، وكان للقوات المسلحة والشرطة دور كبير في القضاء على الإرهاب، وتحمل ما لم يتحمله أحد من أكاذيب وشائعات وتشكيك.

وأوضح أن مصر تتعرض لحرب من التشكيك والشائعات، مشددا على أهمية دور المواطن المصري الوطني في الدفاع عن بلده ضد كل هذه الحملات التي تستهدف هدم مصر، بعد أن نجحت في العبور من أزمتها خلال السنوات الماضية.