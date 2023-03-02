مجلس نقابة الصحفيين يدعو الجمعية العمومية للانعقاد غدا الجمعة

دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد غدا الجمعة، إعمالًا للقانون لنظر جدول أعمالها، والتصويت -حال اكتمال نصابها القانوني- على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس.

وينص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن الجمعية العمومية للنقابة تعقد اجتماعها العادي في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة في المقر الرئيسي للنقابة، وتختص الجمعية العمومية بعدد من البنود على رأسها: النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم، وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة.. والنظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

وحال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 50%؜+1 من أعضائها في الدعوة الأولى، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد الثاني يوم الجمعة 17 مارس الجاري بحضور ربع الأعضاء، وتُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.

وقال أيمن عبدالمجيد سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن عدد أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين المسددين للاشتراك يبلغ 9221 عضوا، فيما يبلغ إجمالي عدد من يحق لهم التصويت 9843 عضوا، وما زال متاحا لـ 606 أعضاء التصويت حال سداد الاشتراك حتى يوم الانعقاد.

وأوضح أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية غدا الجمعة يبلغ 4611 عضوا، بينما يكتمل النصاب القانوني عند الدعوة الثانية للانعقاد بحضور 2206 أعضاء، هم ربع الأعضاء المسددين للاشتراك؛ مشيرا إلى أنه سيتم نصب شادر أمام مبنى النقابة بشارع عبدالخالق ثروت ليتسنى استيعاب كثافة الحاضرين دون تعطيل المرور، وأن عدد اللجان الانتخابية يبلغ 23 لجنة؛ 22 منها بالقاهرة، وواحدة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يحضر بكل منها مستشار من النيابة الإدارية ومعه معاون إداري.

ويبدأ التسجيل في كشوف الجمعية العمومية في العاشرة صباحا وحتى 12 ظهرا، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني ترجأ لأسبوعين ليدعى أعضاء الجمعية العمومية للتسجيل في 17 مارس.

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة 51 مرشحا؛ حيث تجري المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس 40 مرشحا؛ من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس "فوق السن"، و28 مرشحا على مقاعد "تحت السن"، ويصح الصوت باختيار 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

وأوضح عبد المجيد أنه يتعين إبراز كارنيه عضوية النقابة لعام 2023 مع تقديم إثبات شخصية من بطاقة أو جواز سفر.

ولفت إلى أن الصوت يكون صحيحا بكتابة الاسم الصحفي أو الاسم الثلاثي أو الرباعي للمرشح، لتلافي اللبس حال حدوث تشابه لأسماء ثنائية، وأنه يحق لكل مرشح أن يرسل خمسة مندوبين عنه في اللجان وممثلين له في الفرز.

وفتح مجلس نقابة الصحفيين باب الترشح للانتخابات على مقعد النقيب وعضوية المجلس في 11 فبراير الماضي وحتى 15 من الشهر ذاته، لتعلن كشوف المرشحين المبدئية، ويُسمح بتلقي الطعون والتنازلات من 16 فبراير إلى 20 من الشهر ذاته، قبل إعلان الكشوف النهائية للمُرشحين.

ويترأس الجمعية العمومية ولجنة الإشراف على الانتخابات نقيب الصحفيين ضياء رشوان -الذي لن يخوض المنافسة لشغله المقعد دورتين متتاليتين- وفقًا للقانون، وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء المجلس الممتدة عضويتهم؛ وهم إبراهيم أبوكيلة ومحمد خراجة وحسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد ودعاء النجار ومحمد سعد عبدالحفيظ، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي.

ويعاون اللجنة المشرفة من أعضاء الجمعية العمومية الأساتذة (أمينة شفيق (الأهرام)، عبد الله حسن (وكالة أنباء الشرق الأوسط) ،أمينة النقاش (الأهالي) ، مجدي حلمي (الوفد)، عبد العظيم الباسل (الأهرام)، سعيد محمد أحمد (وكالة أنباء الشرق الأوسط)، محمد المنايلي (الجمهورية)، ثروت شلبي، سعيد جمال الدين (الأحرار)، محمود الشيخ (دار الهلال).

وأعلنت أسماء المرشحين النهائية لمنصب النقيب وعددهم 11 مرشحًا، ولعضوية المجلس وعددهم 40 مرشحا وفقًا للترتيب الأبجدي على النحو التالي:



أولا: المرشحون على منصب نقيب الصحفيين :-



1- السيد محمد إبراهيم الإسكندراني- الجمهورية - سيد الاسكندراني

2- أيمن على محمد عبد العزيز- الأهرام - أيمن عبد العزيز

3 - خالد طه ميري عبد الرحمن- أخبار اليوم- خالد ميري

4- خالد محمد زكي البلشي- صحفي حر- خالد البلشي

5 - سيد عبد المالك سيد عمار- النور- سيد عبد الملك

6 - طلعت هاشم محمد فرج- مصر الفتاة- طلعت هاشم

7- عبده محمد مغربي عبد الله- الأنباء الدولية- عبده مغربي

8 -محسن محمد هاشم محمد- الجيل- محسن هاشم

9 - محمد مغربي أحمد علي- الشعب- محمد مغربي أحمد

10- نعيمة محمد راشد عبد الله- الجمهورية- نورا راشد

11 - ياسر مصطفى إسماعيل محمد- الأمة- ياسر مصطفى إسماعيل



ثانيا: المرشحون على مقاعد عضوية مجلس النقابة :-



1 - أبو السعود محمد محمود عثمان- صحفي حر- أبو السعود محمد

2 - أحمد خليفة دياب عبد الحليم- أخبار اليوم- أحمد دياب

3 - أحمد علوي السيد عباس- اليوم- أحمد علوي

4 - أحمد محمد صبري عبدالحميد- الديار- أحمد صبري

5 - أسماء محمد حسنين صبره- الفجر- أسماء حسنين

6 - أسماء مصطفى محمد عبدالعال- صحفي حر- أسماء مصطفى

7 - المعتز بالله إبراهيم عبد العزيز الشناوي- الجمهورية- معتز الشناوي

8 - تامر محمد عادل محمد- البوابة نيوز- تامر أفندي

9 - جمال أحمد أحمد عبدالرحيم- الجمهورية- جمال عبد الرحيم

10 - حسام الدين راضى محمد راضى- صحفي حر- حسام راضي

11 - حسام عبد المنجي جلال محمد السويفي- الفجر- حسام السويفي

12 - حماد سعيد معتمد صالح الرمحي- الدستور - حماد الرمحي

13 - ريمون فرنسيس صادق متى- صحفي حر- ريمون فرنسيس

14 - سامي محمد كبارى عبد الراضي - الوطن- سامي عبد الراضي

15 - سعاد السيد حسنين سلام- مجلة أكتوبر- سعاد سلام

16- سمية محمود محمد حسن العجوز- وكالة أنباء الشرق الأوسط- سمية العجوز

17 - صبحي محمد محمد احمد شادى- شباب مصر- صبحي محمد شادي

18 - عبد الرؤوف عبد المنعم عبد الرءوف خليفة- الأهرام- عبد الرؤوف خليفة

19 - عبد الهادي فتحي عبد الهادي عبد الرازق- العالم اليوم- عبد الهادي فتحي

20 - عمرو منصور إسماعيل بدر- الدستور- عمرو بدر

21 - عوني سيد علي نافع - الدستور- عوني نافع

22 - عيسى جاد الكريم عيسى مراد- روزاليوسف- عيسى جاد الكريم

23 - فاطمة على حسن على الحاج- الغد- فاطمة الحاج

24 - قطب عباس الضوي احمد- الغد- قطب الضوي

25 - محمد أحمد عبد العال أحمد - الكرامة - محمد الجارحي

26 - محمد السيد عبد العزيز الشاذلي- اليوم السابع- محمد السيد

27 - محمد السيد موسى سليمان ضبعان - صحفي حر- محمد الضبعان

28 - محمد رضا مرزوق عباس- الموجز- محمد فرعون

29 - محمد شبانة عبد العزيز بدوي- الأهرام- محمد شبانة

30 - محمد عبد اللطيف محمد عبد الجليل الباسل- الأهرام- محمد عبد اللطيف الباسل

31 - محمد كمال حسن علي السيد- أخبار اليوم- محمد كمال

32 - محمد ممدوح محمد عبد النور على حرحش- الجمهورية- محمد حرحش

33 - محمد يحيى محمد يوسف- أخبار اليوم- محمد يحيى يوسف

34 - محمود كامل محمود بركات- أخبار اليوم- محمود كامل

35 - محمود كمال حسين زيدان- الأهرام- محمود زيدان

36 - مساعد أحمد علي عبد الرحيم- صحفي حر- مساعد الليثي

37 - ممدوح سيد صغير أحمد- أخبار اليوم- ممدوح الصغير

38 - هشام محمد محمد يونس- الأهرام- هشام يونس

39 - هيثم فوزي حامد رخا- الأهرام- هيثم فوزي رخا

40 - وفاء محمد بكري موسى- المصري اليوم- وفاء بكري