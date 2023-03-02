وزيرة خارجية كندا تثني على موقف مصر من الأزمة الليبية

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، التقى اليوم 2 مارس الجاري، مع وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب عن ترحيبه بالتشاور والتنسيق مع الوزيرة الكندية حيال مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بالمشاركة الكندية المنتظمة في القوة متعددة الجنسيات بسيناء.

وثمن «شكري» خلال اللقاء، التعاون الاقتصادي بين مصر وكندا، في ظل كون مصر أحد أكبر الشركاء التجاريين لكندا في القارة الإفريقية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن «شكري» أعرب أيضاً عن تقدير مصر للتعاون الأكاديمي المتنامي بين البلدين.

وتناول الجانبان الرؤى والآراء حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمة الروسية الاوكرانية، وتداعياتها على الدول النامية، بالإضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأثنت الوزيرة الكندية على موقف مصر من الأزمة الليبية، معربة عن تهنئتها لمصر على التنظيم الناجح لمؤتمر المناخ COP27، وما حققه من نتائج، لاسيما فيما يتعلق بالتعامل مع موضوع الخسائر والأضرار.

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