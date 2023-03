فيلم الرجل النملة والدبور يتصدر الإيرادات رغم معاناته في شباك التذاكر العالمي

انطلاقة قوية لـ«ثورة المسيح» و«أفاتار» يتراجع إلى المركز الرابع

عانى الجزء الثالث من فيلم الأكشن والمغامرة «الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا ــ AntــMan and the Wasp: Quantumania»، أحد سلاسل أفلام مارفل للأبطال الخارقة، من انخفاض حاد فى إيراداته العالمية بنهاية الأسبوع، وصلت نسبته إلى 69.7%، عن إيراداته بالأسبوع الماضى، ليصبح أكثر الأفلام انخفاضا فى الإيرادات، من أفلام «البطل الخارق» صاحبة افتتاحية الـ100 مليون دولار.

وعلى الرغم من تراجع الإيرادات إلا أن فيلم «الرجل النملة» حافظ على صدارة شباك تذاكر السينما العالمية للأسبوع الثانى على التوالى، محققا 32 مليون دولار و200 ألف، ليبلغ إجمالى إيراداته عالميا 363 مليون دولار و614 ألفا.

الفيلم من تأليف جاك كيربى، جيف لافنيس، ومن إخراج بيتن ريد، وبطولة بول رود، إيفانجلين ليلى، ميشيل فايفر، مايكل دوجلاس، بيل موراى، كاثرين نيوتن، جوناثان ميجورز. ويستكمل الفيلم مغامرات الرجل النملة والدبور، ومواجهتهم مع الخطر الجديد «كانج».

واستطاع فيلم الكوميديا والإثارة «دب الكوكايين ــ Cocaine Bear»، أن يقتنص المركز الثانى بالقائمة فى أول أسبوع من طرحه، محققا 23 مليون دولار و90 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 28 مليون دولار و394 ألفا.

الفيلم من تأليف جيمى واردن، وإخراج إليزابيث بانكس، وبطولة راى ليوتا، كيرى راسل، ألدن إرينيرك، مارجو مارتينديل، كريستوفر هيفيو، ماثيو ريس، أويشا جاكسون جونيور، إيسيا ويتلوك جونيور، جيسى تايلر فيرجسون. وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من رجال الشرطة والمجرمين والسياح والمراهقين فى إحدى غابات جورجيا، فى مواجهة دب فى حالة هياج، تناول مخدرات بالخطأ، ويقتل كل من فى طريقه.

كما استطاع أيضا الفيلم الدرامى «ثورة المسيح ــ Jesus Revolution»، أن يحجز مكانا فى القائمة، ويتواجد بالمركز الثالث فى أول أسبوع من طرحه، محققا 15 مليون دولار و525 ألفا عالميا.

الفيلم من تأليف وإخراج جون إيروين، وبطولة آلى يوانيدس، كيمبرلى ويليامز بيزلى، كيلسى جرامر، جوناثان رومى، جوليا كامبل، نيكولاس سيريلو. ويتناول العمل قصة جريج لورى الذى نشأ مع والدته تشارلين فى السبعينيات بالقرن الماضى، وحركة من المراهقين الهيبيز الذين قادوا انتفاضة كبيرة نحو التغيير فى جنوب كاليفورنيا.

وتراجع فيلم «أفاتار»، إلى المركز الرابع، محققا فى أسبوع عرضه الحادى عشر 4 ملايين دولار و860 ألفا، ليبلغ إجمالى إيراداته عالميا مليارى دولار و267 مليونا و606 آلاف، ويصبح ثالث أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات فى التاريخ.

الفيلم من تأليف وإخراج جيمس كاميرون، وبطولة زوى سالدانا، ميشيل يوه، كيت وينسلت.

وحافظ الجزء الثانى من فيلم الأنيميشن والكوميديا «القط ذو الحذاء ــ Puss in Boots»، الذى يحمل اسم «الأمنية الأخيرة ــ The Last Wish»، على استقراره فى المركز الخامس بالقائمة، حيث حقق فى أسبوع عرضه العاشر 4 ملايين دولار و119 ألفا، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 442 مليون دولار و767 ألفا.

الفيلم من تأليف بول فيشر، وإخراج جويل كراوفورد، جانويل ميركادو، وقام بأداء الأصوات كل من أنطونيو بانديراس، فلورنس بيو، سلمى حايك، أوليفيا كولمن، سامسون كايو.

وتراجع إلى المركز السادس فيلم الكوميديا والدراما الراقص «رقصة مايك الساحر الأخيرة»، بعد تصدره لإيرادات السينما العالمية فى أول أسبوع من طرحه، وحقق الفيلم فى ثالث أسبوع من طرحه مليونى دولار و856 ألفا، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 47 مليون دولار و836 ألفا.

الفيلم هو الجزء الثالث فى سلسلة أفلام «رقصة مايك»، وهو من تأليف ريد كارولين، وإخراج ستيفن سودربرج، وبطولة تشانينج تاتوم، سلمى حايك، كيتلين جيرارد، جيفن سبوكس، كريستى لى إيمبى، كاسى إليانا سفيتسيوس، كريستوفر بنكومو، ناس جانيف، باربرا ريان، دانيال لاكا، كارمن أوليفاريس، إلين مارغريت كوليفان، ليام إدواردز.

وتراجع فيلم الكوميديا والدراما الرياضى «80 من أجل برادى ــ 80for Brady»، إلى المركز السابع، محققا فى رابع أسبوع من طرحه مليون دولار و901 ألف، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 36 مليون دولار و518 ألفا.

الفيلم من تأليف إميلى هالبرن، سارا هاسكنز، مايكل آنجلو كوفينو، ومن إخراج كايل مارفن، وبطولة جين فوندا، سالى فيلد، ريتا مورينو.

كما تراجع بشدة فيلم الرعب والإثارة «طرق على باب الكوخ ــ Knock at the Cabin»، إلى المركز الثامن، بعد أن كان مستحوذا على صدارة شباك تذاكر السينما العالمية فى أول أسبوع من طرحه، حيث حقق فى أسبوع عرضه الرابع مليون دولار و870 ألفا، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 52 مليون دولار و66 ألفا.

الفيلم من تأليف وإخراج إم. نايت شيامالان، وشاركه فى التأليف كل من مايكل شيرمان، بول تريمبلاى، ومن بطولة ديف باتيستا، جوناثان جروف، بن ألدريدج.

واستقر فيلم الدراما والتشويق والإثارة «مفقودة ــ Missing»، فى المركز التاسع بالقائمة فى الأسبوع السادس من طرحه، محققا مليون دولار و18 ألفا، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 36 مليون دولار و527 ألفا.

الفيلم من تأليف وإخراج نيكولاس دى. جونسون، ويل ميريك، وبطولة ستورم ريد، جواكيم دى ألميدا، نيا لونج.

واستقر أيضا فيلم الكوميديا والدراما «رجل يدعى أوتو ــ A Man Called Otto»، بالمركز العاشر فى القائمة، بالأسبوع التاسع من طرحه، محققا 851 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 103 ملايين دولار و483 ألفا.

الفيلم من تأليف فريدرك باكمان، ديفيد ماجى، ومن إخراج مارك فورستر، وبطولة توم هانكس، مانويل جارسيا رولفو.