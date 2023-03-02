بدء تقديم خدمات الكشف الطبي لغير المنتفعين بالتأمين الصحي في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن بدء تقديم خدمات الكشف الطبي للمواطنين غير المنتفعين بخدمات التأمين الصحي مقابل أجر رمزي، وذلك في المبادرة الرئاسية لتشغيل العيادات المسائية؛ تيسيرًا على المواطنين وسعيًا لتقديم خدمة طبية لائقة للجميع.

وأوضحت الدكتورة زينب عبدالباري مدير منطقة التأمين الصحي بالوادى الجديد، أنه سيتم تطبيق ذلك على جميع العيادات المسائية التابعة للتأمين الصحي، وتقديم خدمات الكشف الطبي في التخصصات المختلفة من خلال الأطباء والاستشاريين، وكذلك فحوصات اللجان التخصصية لغير منتفعي التأمين الصحي في مقابل أجر رمزي.