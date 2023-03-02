ضبط 7400 لتر بنزين تم حجبها عن التداول لإعادة بيعها في السوق السوداء

خلال حملة تموينية على محطات تموين السيارات بمركز دمنهور

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية علي محطات الوقود ومستودعات الغاز؛ للتأكد من التزام أصحابها ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة، وعدم التلاعب بها أو الامتناع عن البيع؛ بغرض التخزين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وذكرت بلبع فى بيان اليوم، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بعمل حمله مكبرة بقيادة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، تحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية؛ للمرور على محطات تموين السيارات بنطاق مركز دمنهور.

أسفرت الحملة عن ضبط 7400 لتر بنزين 92 قام صاحب محطة تموين سيارات بحجبهم عن التداول؛ لإعادة بيعهم في السوق السوداء، مستغلا فرق السعر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله المخالفين.