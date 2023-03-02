فريق مغمور يطيح بمارسيليا من دور الثمانية لكأس فرنسا

فجر فريق أنيسي، الناشط بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، مفاجأة مدوية، بعدما صعد للدور قبل النهائي في بطولة كأس فرنسا، عقب تغلبه على مضيفه أولمبيك مارسيليا 7 / 6 بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت بدور الثمانية للمسابقة بالتعادل 2 / 2، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي منحت ورقة الترشح لإنيسي في النهاية.

وبادر جوردان فيرتو بالتسجيل لمصلحة مارسيليا في الدقيقة 29، قبل أن يباغت أنيسي أصحاب الأرض بتسجيله هدفين في الشوط الثاني بواسطة مويس ساهي ديون وكيفن موانجا في الدقيقتين 53 و59 على الترتيب.

وأدرك فرانسوا ريجيس موجي التعادل لمصلحة مارسيليا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لإنيسي، الذي يحتل المركز الـ11 حاليا في ترتيب دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وواصل نانت حملة الدفاع عن اللقب، الذي توج به في الموسم الماضي، بعدما صعد للدور قبل النهائي للمسابقة، عقب تغلبه 2 / 1 علي ضيفه لانس، في وقت سابق الأربعاء.

وبادر لانس بالتسجيل عن طريق سيكو فوفانا في الدقيقة 28، قبل أن ينتفض نانت ويحرز ثنائية بواسطة آندي ديلور في الدقيقتين 31 و59 من ركلتي جزاء.

يذكر أن هذه هي المباراة الثالثة بين الفريقين خلال الموسم الحالي، بعدما لعبا مرتين في بطولة الدوري الفرنسي.

وتعادل الفريقان بدون أهداف في سبتمبر الماضي، على ملعب (لا بوجوار)، الذي استضاف لقاء الأمس، قبل أن يفوز لانس 3 / 1 في المباراة الأخرى، التي أقيمت في فبراير الماضي.

وتأهل تولوز للمربع الذهبي أيضا، عقب فوزه الكاسح 6 / 1 على ضيفه روديز، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الفرنسي. وحسم تولوز الأمور تماما في الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم 5 / صفر، حيث أحرز المغربي زكرياء أبوخلال ،والهولندي برانكو فان دن بومان هدفين في الدقيقتين الخامسة والسابعة على الترتيب.

وأضاف الهولندي تيس دالينجا وفارس شيبي الهدفين الثالث والرابع لتولوز في الدقيقتين 10 و21 على الترتيب، قبل أن يحرز جابريال سوازو الهدف الخامس في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، سجل تيس دالينجا الهدف السادس لتولوز في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، بينما تكفل الكاميروني ويليتي يونوسا بإحراز هدف روديز الوحيد في الدقيقة 69.