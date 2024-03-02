أمير قطر ورئيس بوليفيا يشاركان في قمة منتدى الغاز بالجزائر

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، إلى الجزائر للمشاركة في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للنفط.

واستقبل الشيخ تميم بمطار الجزائر الدولي من قبل الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، الذي استقبل أيضا رئيس بوليفيا لويس آرسي.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وصل في وقت سابق اليوم إلى الجزائر للمشاركة في المنتدى، حيث كان في استقباله نذير العرباوي.

وتولى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استقبال الرؤساء والوزراء وممثلي الوفود المشاركة في المنتدى عند المدخل الرئيسي لمركز المؤتمرات "عبد اللطيف رحال" الذي سيستضيف القمة.