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تقارير: رصد قوارب صينية بالقرب من الفلبين

مانيلا - د ب أ
نشر في: السبت 2 مارس 2024 - 11:00 ص | آخر تحديث: السبت 2 مارس 2024 - 11:00 ص
كشفت تقارير، نشرت مؤخرا عن رصد سفينتين صينتين، عالقتين في المياه، بالقرب من منطقة "فلبين رايز" الغنية بالموارد، على الجانب الشرقي من جزيرة "لوزون" شمال الفلبين.

وشارك راي باول، مسئول سابق في القوات الجوية الأمريكية وملحق دفاعي سابق، هذه المعلومات على موقع إكس، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم السبت.

وفي منشور لباول، أمس الجمعة، كشف أن سفينتي أبحاث صينيتين، "هاييانج ديجي ليوهاو" و"هاييانج ديجي شاهاو"، أبحرتا من جزيرة "لونجشوي" في "قوانجتشو" في 26 فبراير الماضي.

وكتب على موقع "إكس" في 26 فبراير، غادرت سفينتا أبحاث الميناء، في "لونجشوي آيلاند" في الصين وتحركتا عبر مضيق لوزون".

وأضاف "حتى الأول من مارس، تحركت السفينتان، شرق لوزون، في الزاوية الشمالية الشرقية من بنهام (الفلبين) رايز، التي تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين".

وكان خفر السواحل الفلبيني، قد أعلن الشهر الماضي أن سفنا صينية أجرت "مناورات خطيرة ومعرقلة" في بحر الصين الجنوبي هذا الشهر، مع استمرار التوترات بين مانيلا وبكين بشأن المياه المتنازع عليها.

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