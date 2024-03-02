تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية بقيمة 30 جنيها فى بداية تعاملات اليوم السبت، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعا فى مصر- إلى 2920 جنيها، مقابل 2950 جنيها في نعاية تعاملات أمس، بحسب بيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الأسعار الرسمية للشعبة، انخفص سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 2503 جنيها، كما تراجع عيار 24 ليسجل 3337 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 240 جنيها ليصل إلى 23360 جنيها، مقابل 23600 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهرين عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، وسجلت المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي، بعدما عززت بيانات اقتصادية آميركية آمال المستثمرين في أن يبدأ الفدرالي خفض الفائدة بحلول يونيو.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2% إلى 2095.7 دولار للأوقية.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والدولار الأميركي بعد البيانات، مما جعل الذهب أكثر جذباً لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت البيانات الاقتصادية، أن النشاط الصناعي الأميركي تراجع في فبراير، كما أظهرت بيانات منفصلة تباطؤ مؤشر التضخم المفضل للفدرالي عند أقل مستوى في حوالي 3 سنوات.

وقال رئيس استراتيجية السلع لدى TD Securities بارت ملك، إن الذهب شهد بعض الارتفاع إذ أن السوق مقتنع بأن الفدرالي سيتجه لتيسير السياسة النقدية بحلول منتصف هذا العام، بما يخفض تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للذهب.

وأضاف أنه خلال فترة من 3 إلى 4 أشهر، ستسجل الأسعار مستويات قياسية إذا تم الكشف عن بيانات اقتصادية ضعيفة، وأصبح الفدرالي الأميركي مقتنعاً بأنه مستعد لخفض الفائدة، كما تدعم المشتريات القوية من البنوك المركزية السوق حالياً.