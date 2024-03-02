روسيا: وقوع حادث في مبنى سكني بشمال شرق سان بطرسبرج

وقع حادث في مبنى سكني، في شمال شرق مدينة "سان بطرسبرج" الروسية، طبقا لما قالته الخدمة الصحفية بالمنطقة لوكالة "تاس الروسية" للأنباء.

وذكرت الخدمة الصحفية أن "الحادث وقع في منطقة كراسنوجفارديسكي. نعرف أنه لم تقع أي إصابات".

وأفاد مراسل وكالة "تاس" في الموقع بأن النوافذ تحطمت وتضررت الشرفات في طابقين من المبنى. والمبنى المتضرر مكون من خمسة طوابق، وتم بناؤه في عام 1979 .

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجار قوي، حوالي الساعة السادسة و50 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأوضح اليكسي بيجلوف، حاكم سان بطرسبرج أنه تم إجلاء السكان من الشقق المتضررة. وفي المساء، أبلغ حاكم منطقة لينينجراد المتاخمة لسان بطرسبرج ، ألكسندر دروسدينكو ، عن نشر الدفاع الجوي على خليج فنلندا.

ونشر مقطع فيديو يظهر انفجارا. ويُفترض أن يُظهر المقطع طائرة مسيرة يتم إسقاطها بصاروخ مضاد للطائرات. ولم تقع إصابات أو أضرار.

ومع ذلك، لم يسمح للطائرات لفترة وجيزة بالهبوط في مطار بولكوفو . وبينما تحاول أوكرانيا صد الغزو الروسي واسع النطاق، هاجمت أهدافا في المناطق النائية الروسية عدة مرات، سعيا لتعطيل إمداد القوات الروسية.

وفي الغالب ، كانت هذه الهجمات في المناطق الروسية القريبة من الحدود ، على الرغم من إصابة بعض الأهداف في عمق البلاد.

ووصل عدد قليل من الطائرات المسيرة إلى سان بطرسبرج، على الرغم من أن كييف قالت إن نطاق الطائرات المسيرة الأوكرانية آخذ في الازدياد.

ولا يقارن حجم الأضرار التي أحدثتها أوكرانيا بمدى الموت والدمار الناجم عن هجمات روسيا اليومية على جارتها منذ أن شن الكرملين الحرب في فبراير 2022.