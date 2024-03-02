 ارتفاع مبيعات هيونداي موتور في فبراير بنسبة 6% في الولايات المتحدة - بوابة الشروق
السبت 2 مارس 2024 9:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع مبيعات هيونداي موتور في فبراير بنسبة 6% في الولايات المتحدة

د ب أ
نشر في: السبت 2 مارس 2024 - 9:10 ص | آخر تحديث: السبت 2 مارس 2024 - 9:10 ص
أعلنت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، اليوم السبت، ارتفاع مبيعاتها في فبراير الماضي بنسبة 6% في الولايات المتحدة.

وباعت الشركة 60341 وحدة في أكبر سوق للسيارات في العالم الشهر الماضي، مقارنة بمبيعات بلغت 57044 وحدة قبل عام.

وأرجعت الشركة زيادة المبيعات، إلى الارتفاع في مبيعات الطرازات الصديقة للبيئة، مثل المركبات الهجينة والكهربائية.

وقال راندي باركر، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور أمريكا في بيان "مبيعات هيونداي من المركبات الكهربائية والهجينة ترتفع بشكل ثابت، مع تحقيق نمو كبير على أساس سنوي".

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عنه القول "نفتخر بالتقدير الذي حصلت عليه طرازاتنا الكهربائية والهجينة وسنظل ملتزمين بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات لعملائنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك