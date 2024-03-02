وكيل زراعة دمياط يتفقد زراعات القمح في كفر سعد ويوجه بتنفيذ التوصيات

أجرى المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، والمهندسة إكرام العدوي مديرة المجالس الزراعية بالإدارة المركزية للإرشاد، رئيسة وحدة تكافؤ الفرص لعمالة المرأة بوزارة الزراعة، جولة تفقدية على زراعات القمح بحقل الوحدة التابع للمجلس الزراعي في كفر سعد، والمنزرع صنف جيزة 171 على مصاطب.

وأوضح بيان أصدره المهندس سميح عبد السميع، الجمعة، أنه تم متابعة حالة الزراعات ومدى تقدمها ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية، حيث وجدت بحالة جيدة.

وأكّد ضرورة إتباع تنفيذ التوصيات الفنية المقررة خاصة في تلك الفترة من عمر النبات لزيادة الإنتاجية، كما أوصى بضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني ومتابعة الزراعات، والتواصل مع المزارعين والعمل على حل مشاكلهم.