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عباس يلتقي أردوغان في أنقرة الثلاثاء

إسطنبول - د ب أ
نشر في: السبت 2 مارس 2024 - 11:01 م | آخر تحديث: السبت 2 مارس 2024 - 11:01 م

يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة يوم الثلاثاء؛ لإجراء محادثات، حسبما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن المالكي القول، إن الرئيسين يعتزمان مناقشة المفاوضات الجارية بشأن الحرب في قطاع غزة المحاصر.

وشكر المالكي أنقرة على "دعمها الثابت" للقضية الفلسطينية، خلال كلمته في منتدى دبلوماسي في منتجع أنطاليا التركي المطل على البحر المتوسط.

وأردوغان من أشد منتقدي سياسة إسرائيل تجاه فلسطين ويرفض تصنيف حماس كمنظمة إرهابية، بعكس ما تفعله الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وأدان كل من نظيري المالكي، سامح شكري من مصر، وهاكان فيدان التركي، الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة، في محادثات أنطاليا يوم السبت.

وقال المالكي إن السلطة الفلسطينية هي السلطة "الشرعية" الوحيدة لإدارة غزة بعد الحرب، رافضا خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسيطرة الكاملة على غزة باعتبارها "باطلة سياسيا".

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