تايتم يقود سلتيكس للفوز على مافريكس في دوري السلة الأمريكي

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سجل جايسون تايتم 32 نقطة ليقود فريقه بوسطن سلتيكس للفوز على دالاس مافريكس، 138 / 110 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف جايلين براون 25 نقطة وسبع متابعات وسجل كريستابس بورزينجيس 24 نقطة ليقودا سلتيكس لتحقيق انتصاره العاشر على التوالي.

ويتصدر سلتيكس ترتيب الجدول بعدما حقق 47 انتصارا مقابل 12 خسارة.

في المقابل سجل لوكا دونتشيتش 37 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة وأضاف كيري إيرفينج 19 نقطة لفريق مافريكس.

وفي بقية المباريات، فاز كليفلاند كافالييرز على ديترويت بيستونز 110 / 100 ، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على شارلوت هورنيتس 121 / 114 ، وجولدن ستيت واريورز على تورنتو رابتورز 120 / 105.

كما فاز نيو أورليانز بيليكانز على إنديانا بيسرز 129 / 102 ، وساكرامنتو كينجز على مينيسوتا تمبرولفز 124 / 120 بعد الوقت الإضافي، وبورتلاند ترايلز بليزرز على ممفيس جريزليس 122 / 92.

كما تغلب ميلواكي بكس على شيكاغو بولز 113 / 97 ، ولوس أنجليس كليبرز على واشنطن ويزاردز 140 / 115.