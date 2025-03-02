وزير إندونيسي: سنصدر قريبا تأشيرات جديدة للطلاب الفلسطينيين

قال الوزير المنسق لشؤون القانون وحقوق الإنسان والهجرة والمؤسسات الإصلاحية في إندونيسيا، يسري ماهيندرا، إن الحكومة الإندونيسية ستصدر قريبا تأشيرات جديدة للطلاب الفلسطينيين الحاصلين على منح دراسية من إندونيسيا لمواصلة دراستهم.

وأضاف: "سنقوم قريبا بتوفير تأشيرات جديدة أو تمديد التأشيرات التي تم منحها لهم"، بحسب ما ذكرته وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

جاء هذا التصريح ردا على تقرير السفير الفلسطيني في إندونيسيا، زهير الشن، خلال اجتماع عقد في جاكرتا يوم الأربعاء (26 فبراير)، بشأن أوضاع العشرات من الطلاب الفلسطينيين الذين حصلوا على منح دراسية من الحكومة الإندونيسية، حيث أُفيد بأن تأشيراتهم قد انتهت صلاحيتها وتحتاج إلى التمديد.

وتطرق الوزير أيضا إلى وضع المستشفى الإندونيسي في غزة، الذي لم يعد قادرا على العمل بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الوضع الحالي في غزة لا يزال بحاجة إلى اهتمام ومساعدة دولية، مضيفا أن مئات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع بلا مأوى، ويعانون من نقص في الغذاء والخدمات الصحية.