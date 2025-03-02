استطلاعات ما بعد الخروج تشير إلى فوز حزب شولتس في انتخابات برلمان هامبورج

كشفت التوقعات الأولية للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألمانية المستندة إلى استطلاعات ما بعد الخروج من المقار الانتخابية مساء اليوم الأحد عن فوز حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات برلمان ولاية هامبورج متقدما بشكل ملحوظ على الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الخضر اللذين يتصارعان على المركز الثاني.

وفيما أشارت توقعات القناة الثانية إلى احتدام الصراع بين المسيحيين والخضر على وصافة الحزب الاشتراكي، فإن توقعات القناة الأولى أشارت إلى أن المسيحيين فازوا بالمركز الثاني بعد الاشتراكيين وبفارق بمقدار نقطتين مئويتين عن حزب الخضر. وجاء في الترتيب بعد ذلك كل من حزب اليسار وحزب "البديل من أجل ألمانيا".

وحسب هذه التوقعات، فإن كلا من الحزب الديمقراطي الحر وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الذي يدخل الانتخابات البرلمانية في هامبورج لأول مرة، لن يتمكنا من الحصول على النسبة المؤهلة لدخول البرلمان.

وأفادت هذه التوقعات بحصول الحزب الاشتراكي بزعامة عمدة هامبورج بيتر تنتشر على نسبة تتراوح بين 5ر33% و5ر34%، وهي نسبة تقل بشكل ملحوظ عن النسبة التي كان الحزب حصل عليها في انتخابات عام 2020 (2ر39%).

أما الخضر بمرشحتهم الرئيسية ونائبة العمدة، كاتارينا فيجنبانك، فحصلوا وفقا للتوقعات على ما يتراوح بين 5ر17% و20% بتراجع ملحوظ مقارنة بالنتيجة القياسية التي كانوا حققوها في الانتخابات البرلمانية قبل خمسة أعوام عندما حصل الحزب على 2ر24%. في المقابل، ونوهت التوقعات إلى أن الحزب المسيحي تمكن من الحصول على ما يتراوح بين 5ر19% و20% وذلك بعد أن سجل تراجعا تاريخيا في انتخابات عام 2020 عندما حصل على 2ر11%. وأظهرت التوقعات أن حزب اليسار حصل على 5ر11% (مقابل 1ر9% في 2020)، وحصل حزب البديل على ما يتراوح بين 7 و5ر8% مقارنة بـ 3ر5% كان حصل عليها في 2020. وتقل النسبة المتوقع حصول الحزب عليها عن نصف النسبة التي حصل عليها في الانتخابات الاتحادية يوم الأحد الماضي.

ومجددا، فشل الحزب الليبرالي في الحصول على النسبة المؤهلة لدخول برلمان هامبورج حيث من المتوقع أن يحصل على 3ر2% (مقابل 97ر4% في 2020)، وحصل حزب فاجنكنشت، وفقا للتوقعات، على 1ر2%. وأظهرت التوقعات حصول حزب فولت على 3% مقابل 3ر1% في انتخابات 2020.