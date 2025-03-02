أحمد حاتم يشعل الغموض في الحلقة الأولى من إخواتي: الزوج المهووس بالشك

يثبت الفنان أحمد حاتم مرة أخرى قدرته على خطف الأضواء بأدوار استثنائية، وهذه المرة بشخصية ربيع في مسلسل "إخواتي" ليمهد لانطلاقة درامية مشوّقة مليئة بالأسرار والتوتر.



في الحلقة الأولى، يجسّد أحمد حاتم شخصية ربيع الزوج المهووس بالشك والغيرة، الذي يحاصر زوجته نجلا (جيهان الشماشرجي) في علاقة خانقة لا تترك لها مساحة للتنفس. يتحكم بها، يراقبها، ويحوّل كل موقف بسيط إلى أزمة وكأن العالم كله يتآمر عليه ليأخذها منه.



هذه الشخصية ليست مجرد ريد فلاج، بل ريد كاربت من التحذيرات التي تتجاهلها الضحية حتى تقع في الفخ. بداية مشتعلة ونهاية صادمة، منذ اللحظة الأولى، حيث يبني المسلسل للمصير المجهول لربيع، وتبدأ الحلقة بمشهد مليء بالرمزية عن الأحلام، ثم نرى نجلا تروي حلماً غريباً عن زوجها، حلم يتحوّل إلى حقيقة مرعبة مع نهاية الحلقة.



بعد سلسلة من المشاحنات والمواقف التي تعكس شخصيته السامة، تستيقظ نجلا على طرقات عنيفة على الباب، وحين تفتحه، تجد ربيع جثة هامدة أمامها، تمامًا كما رأته في الحلم. هل مات ربيع حقًا؟ أم أن المسلسل يخبئ مفاجآت أكبر؟.



مسلسل "إخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.