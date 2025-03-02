رئيس الوزراء البريطاني يقول لقادة عالميين إنهم بحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل أمن أوروبا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لقادة عالميين، اليوم الأحد، إنهم بحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل "لحظة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل" من أجل أمن أوروبا، وذلك خلال قمة في لندن لمناقشة إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا.

وأوضح ستارمر إن تحقيق نتيجة جيدة لأوكرانيا هو "أمر ضروري لأمن كل دولة حاضرة هنا، والعديد من الدول الأخرى أيضا".

وكان ستارمر محاطا بكل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال التقاط الصورة الرسمية بمناسبة بدء المحادثات.

وكان ستارمر قد قال، وقت سابق اليوم الأحد، إن بريطانيا وفرنسا وأوكرانيا اتفقت على العمل من أجل وضع خطة لوقف إطلاق النار لتقديمها إلى الولايات المتحدة.

وتعقد هذه القمة بعد يومين من انهيار محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي، حيث وبخ ترامب بشدة زيلينسكي لعدم إظهاره ما يكفي من الامتنان للدعم الأمريكي.

ومن المرجح أن تتضمن قمة اليوم الأحد محادثات حول إنشاء قوة عسكرية أوروبية لإرسالها إلى أوكرانيا لدعم وقف إطلاق النار.