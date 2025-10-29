المستشار الألماني يزور تركيا لبحث الحرب في أوكرانيا وجهود السلام في الشرق الأوسط

يتوجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الأربعاء إلى تركيا في أول زيارة رسمية له للبلاد.

ومن المقرر أن يلتقي ميرتس غدا الخميس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن المتوقع أن تتركز المحادثات في العاصمة أنقرة بشكل خاص على الحرب في أوكرانيا وجهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، إذ تلعب تركيا دور الوسيط في كلا النزاعين.

ومن المرجح أن تكون قضايا الهجرة والتعاون في مجال التسلح من الموضوعات المهمة الأخرى خلال المحادثات. ومن المحتمل أن تساعد تركيا في عمليات ترحيل سوريين لا يملكون حق البقاء في ألمانيا. وفي مجال التسلح، تم بالفعل أمس الأول الاثنين توقيع اتفاق بشأن تسليم مقاتلات "يوروفايتر" إلى تركيا، وهو ما يُعد إشارة مهمة. وتشارك ألمانيا في إنتاج هذه الطائرات في بريطانيا.

وقد يخيم على الزيارة واقعة إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق زعيم المعارضة التركي أكرم إمام أوغلو، المحتجز منذ مارس الماضي رهن التحقيق. وكان رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني نائب المستشار، لارس كلينجبايل، وصف حينها اعتقال إمام أوغلو بأنه "هجوم خطير" على الديمقراطية في تركيا.

وعن سؤال حول ما إذا كان ميرتس سيلتقي أيضا شخصيات من المعارضة خلال زيارته، قال متحدث باسم الحكومة إن اللقاء مع أردوغان سيكون محور الزيارة، وأضاف: "ليست لدي معلومات عن محادثات أخرى".