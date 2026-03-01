إعلام إيراني: تعيين أحمد وحيدي قائداً عاماً للحرس الثوري

قالت صحيفة "همشهري" الإيرانية، الأحد، إن السلطات عيّنت أحمد وحيدي، قائداً عاماً جديداً للحرس الثوري الإيراني.

وجاء تعيين وحيدي، الذي كان يشغل منصب نائب القائد العام للحرس الثوري، بعدما أعلنت إيران في وقت سابق أن قائد الحرس الثوري محمد باكبور، اغتيل في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران السبت.



وفجر الأحد، أعلن التلفزيون الإيراني رسميا مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت البلاد السبت.

وتتواصل الغارات التي تشنها تل أبيب وواشنطن على إيران منذ صباح السبت، بينما ترد طهران بقصف مناطق في إسرائيل، فضلا عن استهدافها قواعد أمريكية في الخليج.

ويأتي ذلك رغم عقد 3 جولات تفاوض غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، خلال فبراير الماضي، برعاية عمانية، في العاصمة مسقط، ومدينة جنيف السويسرية.



