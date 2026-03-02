النادي المصري يحتج على التحكيم بعد خسارته أمام إنبي

أعرب مجلس إدارة النادي المصري عن بالغ احتجاجه على أداء الحكم حمادة القلاوي خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره إنبي، والتي انتهت بخسارة المصري بنتيجة 3-2.

وأكد النادي في بيان إعلامي أن ما حدث في المباراة مساء الأحد يُعد "جريمة متكاملة الأركان"، بحسب نص البيان، مشيرًا إلى ما وصفه بالتربص الممنهج من قبل حكم المباراة تجاه الفريق.

وأشار البيان إلى ركلة جزاء مشكوك في صحتها احتُسبت لصالح فريق إنبي وأسفرت عن هدف التعادل، إضافة إلى الطرد غير المبرر للاعب كريم العراقي في اشتباك متبادل مع لاعب إنبي، مما اضطر الفريق للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37. كما لفت البيان إلى تجاهل حكم الساحة وتقنية الفيديو لركلة جزاء واضحة للمصري مشابهة لتلك التي أُحتسبت لإنبي.

ولفت النادي إلى استمرار التمادي في احتساب الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني لأكثر من ست عشرة دقيقة، خلالها لعب الفريق بثمانية لاعبين فقط بعد إصابة اللاعب مصطفى العش نتيجة الخشونة المتعمدة من الفريق المنافس، والتي اكتفى الحكم بمواجهتها بالبطاقات فقط.

واختتم البيان بالتأكيد على استنكاره الشديد لما حدث من تحكيم، مطالبًا اتحاد الكرة المصري بالتدخل لضمان تكافؤ الفرص والحفاظ على المنافسة الشريفة، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع يقضي على أي آمال لإصلاح الكرة المصرية.