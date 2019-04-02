رئيسة صندوق النقد الدولي: اقتصاد العالم وصل لنقطة حرجة

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن اقتصاد العالم يمر بمرحلة حرجة، حيث تستمر وتيرة نموه في التباطؤ، لأسباب من بينها التوترات التجارية المستمرة، حسبما أوضحت لاجارد اليوم الثلاثاء في واشنطن.

ومن ناحية أخرى أكدت مديرة الصندوق أن السياسة الأكثر صبرا التي تنتهجها بنوك مركزية مثل البنك المركزي الأمريكي، والسياسة المالية المحفزة في الصين بدأت تؤثر إيجابا على النمو الاقتصادي.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي سيستقبل خبراء اقتصاد دوليين خلال مؤتمره الربيعي السنوي في واشنطن، حيث سيتم تحديث تقرير الاقتصاد العالمي.

حذرت الفرنسية لاجارد من تفاقم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وقالت إنه في حالة فرضت الولايات المتحدة بالفعل جمارك استثنائية على جميع بضائعها المستوردة من الصين فإن الناتج الاقتصادي في أمريكا سينخفض بنسبة 6ر0 نقطة مئوية، بل وستعاني الصين من انخفاض بنسبة 5ر1 نقطة جراء هذه الجمارك، وفقا لتقديرات الصندوق.

وأوصت لاجارد باعتماد أسلوب دولي لحساب الضرائب على الشركات ذات الأنشطة التي تتجاوز حدود بلد ما، وقالت إن الشركات الكبيرة لا تزال قادرة على نقل حساباتها الضريبية في دول ذات ضرائب أقل، وهو ما يضيع عوائد سنوية تقدر بنحو 200 مليار دولار على دول نامية وأخرى ناشئة، رغم أن هذه الدول في أمس الحاجة لهذه الأموال لاستخدامها في استثمارات في البنية التحتية أو في القوى العاملة.