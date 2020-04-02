الداخلية تواصل تطهير وتعقيم السجون

واصلت وزارة الداخلية عمليات تعقيم وتطهير كل منشآت السجون من خلال فرق الطب الوقائي في قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، في إطار الخطة المتكاملة التي تنفذها الوزارة لتطهير وتعقيم كل المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها بداية من ظهور ذلك الفيروس المستجد.

شملت عمليات التطهير والتعقيم كل مرافق السجون بداية من البوابات الخارجية مروراً بالطرقات الداخلية وصولاً إلى أماكن الزيارات -التي تم تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا- والمطابخ والمكتبات وفصول محو الأمية للحفاظ على صحة مرتاديها من النزلاء.

وبدقة واحترافية عالية، تم تعقيم المستشفيات والعيادات الطبية حفاظاً على صحة المترددين عليها من النزلاء لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية اللازمة لهم، في إطار ما يتم توفيره للنزلاء من رعاية صحية داخل تلك المستشفيات ذات التجهيزات التقنية والبشرية الكبيرة التي تؤهلها لتوفير أفضل رعاية طبية للنزلاء، وهو الأمر الذي توليه الوزارة اهتماماً بالغاً في إطار استراتيجيتها المطبقة داخل المؤسسات العقابية.

كما امتدت أعمال التطهير والتعقيم إلى عنابر النزلاء؛ لتوفير بيئة صحية ملائمة لإقامتهم وبما يضمن عدم انتشار الأمراض.

وقال مصدر أمني، إن تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون تأتي ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، واستمراراً لأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كل المستويات ولإعادة تأهيلهم، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة بما يعود بالنفع عليهم والمجتمع.

وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كل أوجه الرعاية لنزلاء السجون من خلال منظومة متكاملة لرعايتهم صحياً ومعيشياً وتعليمياً وتأهيلياً، إلى جانب تفعيل إجراءات الطب الوقائي داخل السجون اتساقاً مع الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومن هذا المنطلق وحرصاً على سلامة نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.