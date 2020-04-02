رد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية القائمة بأعمال، اتحاد الكرة، على شائعات استقالته من منصبه من أجل الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وكتب فضل عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» : "قلت قبل ذلك أنه سيكون هناك هجوما شخصيا علي، وستكثر الشائعات في الفترة المقبلة بسبب اللائحة".

وأضاف:" كل ذلك يحدث بسبب السادة الصحفيين الأفاضل الموجهين، هناك فرق بين انتقاد وبين توجه لغرض وشن حملات كاذبة، ولكن في العموم هي فرصة لكشفهم أمام الجميع".

ورد فضل على إشاعة استقالته من منصبه من أجل خوض الانتخابات المقبلة: "اللجنة الخماسية لا يحق لها خوض الانتخابات ووقعت على إقرار للاتحاد الدولي ومن ضمن مسؤوليتنا الإشراف علي الانتخابات".

وأتم محمد فضل:"استقيموا يرحمكم الله وربنا يحفظ مصر من كل سوء".

وانتشرت بعض الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد بأن فضل قرر الاستقالة من منصبه من أجل الدخول في سباق انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.