بدء التصويت المبكر للانتخابات التكميلية في سول وبوسان بكوريا الجنوبية

بدأ اليوم الجمعة في كوريا الجنوبية التصويت المبكر للانتخابات التكميلية لانتخاب عمدتي سول وبوسان.



ويدلي الناخبون بأصواتهم في 722 مركز اقتراع في سول وبوسان ومناطق أخرى، على مدار يومين، بحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.



ويختار الناخبون عمدتي سول وبوسان ومنصبين إداريين إقليميين و17 مقعدا في المجالس التشريعية الإقليمية في الانتخابات التكميلية المقررة في السابع من أبريل الجاري.



وبحسب الوكالة، يمكن للناخبين المشاركة في التصويت المبكر ببطاقة هوية تحمل صورة بغض النظر عن عناوينهم في مركز الاقتراع، وبدون تسجيل مسبق.



ويستمر التصويت المبكر من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء يوم الجمعة والسبت.



وتسعى الأحزاب السياسية إلى حث المزيد من مؤيديها على الذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت المبكر الذي سيكون عاملا رئيسيا للفوز في الانتخابات.



ويسعى الحزب الديمقراطي الحاكم إلى رفع نسبة إقبال الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و60 سنة وخاصة من هم في الأربعينات من العمر الذين يمثلون قاعدة دعم رئيسية للحزب.



كما يدعو حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ويتطلع إلى زيادة نسبة إقبال الناخبين في العشرينيات والثلاثينيات من العمر كعامل مهم ، والذين أغضبتهم سياسات العقارات والإسكان لإدارة الرئيس مون جيه-إن.