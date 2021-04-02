روسيا تغرم تويتر نحو 117 ألف دولار لعدم حذفه تغريدات بشأن نافالني

فرضت روسيا ثلاث غرامات اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بلغ مجموعها 9ر8 مليون روبل (نحو 117 ألف دولار) لرفض الموقع، بحسب السلطات الروسية، إزالة محتوى شجع القاصرين على المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وكالة أنباء انترفاكس الروسية.



وقالت انترفاكس إنه أمام تويتر 60 يوما وفقا لما قضت به إحدى محاكم العاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة.



ووفقا للوكالة، فإنه من المقرر أيضا أن تصدر المحكمة في وقت لاحق حكما بشأن اتهامات مماثلة ضد موقع فيسبوك وجهتها الهيئة الروسية للرقابة على الإنترنت "روسكومنادزور".



وكانت روسكومنادزور قد أعلنت بالفعل عن غرامات مماثلة ضد شبكات التواصل الاجتماعي في مطلع العام الجاري.



وفي نهاية يناير الماضي، خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في العديد من المدن الروسية للمطالبة بالإفراج عن السياسي المعارض الشهير أليكس نافالني، الذي تم سجنه منذ ذلك الحين في معسكر اعتقال.



ويتهم القضاء أنصار نافالني بتعمد دعوة قاصرين إلى المشاركة في مسيرات غير مصرح بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. غير أن مؤيدي الرجل البالغ من العمر 44 عاماً يقولون إن هذه ذريعة لوقف الاحتجاجات وملاحقة المنظمين.



ولأنه يقال أيضًا إن تويتر فشل في حذف منشورات أخرى محظورة - بما في ذلك مواد إباحية للأطفال - فقد لوحظ أن تحميل بعض التغريدات على موقع تويتر يتم بسرعات أقل للعديد من المستخدمين في روسيا في الأسابيع الأخيرة.



وقد حدا الأمر بروسكومنادزور إلى تهديد منصة التواصل الاجتماعي بفرض حظر شامل عليها.