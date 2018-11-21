ضبط جنرال في الخدمة السرية الأوكرانية حاول مغادرة البلاد بشكل غير قانوني

أفادت السلطات الأوكرانية، بأنها منعت ميجور جنرال في قوات احتياط الخدمة السرية الأوكرانية من مغادرة البلاد بشكل وصفته بأنه غير قانوني.

وقال مكتب تحقيقات الدولة الأوكراني في كييف، إنه تم توقيف الجنرال عند معبر حدودي مع المجر، حيث قدم وثائق رسمية مزورة، قائلا إنه ليس مطلوبا للخدمة العسكرية، وذكر الرجل أن رتبته العسكرية جندي، فيما قالت السلطات إنه تم اعتقال الجنرال.

في غضون ذلك، قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي إنه جرد اثنين ممن يحملون رتبة بريجادير جنرال من الخدمة السرية من رتبهما العسكرية لكنه لم يوضح السبب في رسالة بالفيديو.

وأحد الرجلين كان قائد الشرطة السرية في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، التي تسيطر عليها الآن القوات الروسية.

وقال زيلينسكي: «ليس لدي وقت للتعامل مع الخونة»، وأشاد في الوقت نفسه بجهود الأعضاء الآخرين في الخدمة السرية خلال الحرب.