دينا الشربيني: مسلسل المشوار صعب وأتمنى يعجب الناس

تحدثت الفنانة دينا الشريبيني، عن تجربة الـ"سكاي دايفينج"، قائلة: "شوفت مصر بشكل تاني من فوق".

وأضافت الشربيني، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: "انبسطت بطريقة غير عادية لما عملت سكاي دايفينج، أنا كان عندي خوف من الأماكن المرتفعة، كانت تجربة مرعبة بس ممتعة، أنا عملته قبل كده في إسبانيا، لكن لما عملته في مصر كان ليه حاجة تانية، وعملته في سانت كاترين، شفت مصر من فوق بشكل يجنن ويبهر".

وأوضحت أن هدفها من تلك التجربة كان التغلب على مشكلة "فوبيا المرتفعات"، مردفة: "كسرت الخوف، التجربة مرعبة بس ممتعة في نفس الوقت".

وحول مسلسل المشوار، الذي تشارك به في السباق الرمضان لهذا اعام، قالت: "مسلسل مهم جدا.. ودي تالت مرة اشتغل مع المخرج محمد ياسين وده مسلسل صعب مش سهل، وهي تجربة أتمنى تعجب الناس، وأي شغل مع المخرج محمد ياسين بوافق وأنا مغمضة وعملت معاه موجة حارة وأفراح القبة، وثاني مرة اشتغل مع محمد رمضان ومبسوطة جداً".