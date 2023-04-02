دراسة: تايوان تحتاج لزيادة رحلاتها الجوية مع أمريكا الشمالية

أكدت دراسة جديدة أجراها معهد النقل التايواني الحكومي، اليوم الأحد، ضرورة زيادة الرحلات بين تايوان وأمريكا الشمالية في محاولة لجعل البوابة الرئيسية للبلاد مركز عبور أكثر تنافسية.

وتدعو الدراسة -بحسب ما أوردته صحيفة (فوكس تايوان) المحلية- لإنشاء طرق جديدة إلى واشنطن العاصمة وبوسطن في الولايات المتحدة، حيث يمكن أن يساهم كل رابط جوي بأكثر من 200 ألف رحلة ركاب سنويًا، مشيرة إلى أن هناك وجهات مثالية اخرى مثل، أتلانتا ونيوارك ودالاس وسايبان.

وأوضح أيضا أنه يتعين على تايوان أيضًا زيادة خدمات الطيران الحالية إلى مدن أمريكا الشمالية مثل تورنتو وهونولولو وشيكاغو ونيويورك، في محاولة لجعل مطار تايوان مركز عبور أكثر تنافسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

من جانبها، أعلنت شركة "إيفا للطيران"، إحدى شركات الطيران الرائدة في تايوان ، أن رحلاتها ذهابًا وإيابًا إلى 8 وجهات حالية في أمريكا الشمالية ستصل إلى 84 رحلة أسبوعيًا بحلول منتصف مايو المقبل.

وأضافت أن الأولوية الحالية هي توسيع شبكتها عبر المحيط الهادئ وأوروبا وآسيا بينما ستواصل تقييم إمكانية السفر إلى المزيد من مدن أمريكا الشمالية بناءً على حجم أسطولها.