بلينكن يجري اتصالا مع لافروف لبحث احتجاز روسيا للصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش

صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بشأن احتجاز روسيا للصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش بتهمة التجسس.



وأعرب بلينكن وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء احتجاز روسيا غير المقبول للصحفي الأمريكي.



وقال باتيل إن "وزير الخارجية الأمريكي طالب نظيره الروسي بالإفراج الفوري عنه".



وأضاف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، أن "بلينكن دعا الكرملين إلى الإفراج الفوري عن المواطن الأمريكي المحتجز ظلما بول ويلان".



وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أكد لنظيره الروسي أهمية خلق بيئة تسمح للبعثات الدبلوماسية بالقيام بعملها.



وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أمس السبت، أن الخارجية الأمريكية على اتصال مباشر مع الحكومة الروسية بشأن احتجاز الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، بتهمة التجسس.



وأضافت أن "استهداف المواطنين الأمريكيين من قبل الحكومة الروسية أمر غير مقبول. إننا ندين اعتقال جيرشكوفيتش بأشد العبارات، كما ندين استمرار الحكومة الروسية في استهداف وقمع الصحفيين وحرية الصحافة".



وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال مراسل مكتب موسكو لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان جيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورج الروسية، للاشتباه بقيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.