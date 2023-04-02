أعلن مسرح الغد بالعجوزة التابع للبيت الفني للمسرح،عن تقديم الموسم الثاني للعرض المسرحي المتميز "بعد أخر رصاصة"، للمخرج شريف صبحي على مسرح الغد، اعتبارا من الخميس الموافق 6 إبريل وحتى 15 إبريل الجاري.

مسرحية "بعد أخر رصاصة" من العروض المتميزة التي انتجتها مؤخرا فرقة مسرح الغد، وفي موسمها الأول حققت نجاحا على المستويين النقدي والجماهيري، حيث تم تقديمها ضمن سلسلة من العروض الجديدة التي أطلقها بيت المسرح خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم مطلع يناير الماضي تحت شعار (2023 عام جديد..مسرح جديد).

ويتناول العرض قضية الحروب العشوائية التى تؤثر على البشرية نفسيا وإجتماعيا واقتصاديا ويعد العرض رسالة سلام إلى كل شعوب العالم، بطولة طارق شرف، مى رضا، محمد دياب، وفاء عبده، إبراهيم الزهيرى، ايناس المصرى، إيمان مسامح، آسر علي، مريم سعيد، أشعار رشا ضاهر، موسيقى وألحان هشام طه، توزيع موسيقى محمد همام، تعبير حركي كمال ربيع محمد، غناء نجلاء سليمان ،آسر علي، ديكور محمد هاشم، أزياء دينا أشرف زهير، رؤية سينمائية طارق شرف، مكياج إسلام عباس، تأليف على عبد النبي الزيدى، إعداد إخراج شريف صبحى.