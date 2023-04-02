محافظ شمال سيناء يشهد انطلاق ليالي رمضان الثقافية بقصر ثقافة العريش

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الليلية، انطلاق فعاليات رمضان الثقافية، بقصر ثقافة العريش، والتي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بحضور محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء.

وقدم المحافظ التهنئة للقيادة السياسية وأبناء محافظة شمال سيناء بذكرى العاشر من رمضان، لافتًا أنها تحمل كل معاني النصر والعزة والكرامة للشعب المصري وتعيد إلى الأذهان ملاحم وبطولات عسكرية سجلها التاريخ للجيش المصري، مشيرا الى أنه فى هذا اليوم حققت العسكرية المصرية نصرا عظيمًا أعاد أرض سيناء لمصر وأعاد كرامة الأمة العربية بكاملها.

من جانبه أكد محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أن الاحتفال بليالي رمضان الثقافية مستمر حتي يوم 22 رمضان الجاري، حيث سيتضمن أمسيات ثقافية وشعرية وعروض فنية ومسرحية وورش حكي والعاب شعبية وورش إبداعية ومحاضرات متنوعة وورش لصناعة فانوس رمضان وورش أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمختلف قصور الثقافة علي مستوي المحافظة.

وأشار أشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، أن أولي فاعليات رمضان الثقافية تضمنت عدد من العروض الفنية لفرقتي العريش للفنون الشعبية، وبني سويف للفنون الشعبية.

أضاف المشرحاني أنه علي هامش حفل الافتتاح قام المحافظ ورئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي بافتتاح معرض الفن التشكيلي لفناني سيناء، معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومعرض المنتجات البيئية السيناوية.