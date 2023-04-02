مواطنو الجبل الأسود ينتخبون رئيسا جديدا في جولة إعادة

يتوجه الناخبون في مونتنيجرو (الجبل الأسود) إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لتختيار رئيس جديد للبلاد في جولة إعادة.



وحصل الرئيس الحالي للبلاد ميلو دوكانوفيتش، الموالي للغرب، على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى من التصويت قبل أسبوعين.



ومع ذلك، فإن منافسه ياكوف ميلاتوفيتش في سبيله لتلقي الدعم من المعسكر الموالي للصرب بأكمله، والذي انقسم ناخبوه بين عدة مرشحين في الجولة الأولى.



ومن المتوقع أن يستفيد ميلاتوفيتش من هذا الدعم خلال جولة الإعادة وينظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.



وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) وتغلق الساعة 8 مساء. من المتوقع ظهور النتائج في وقت لاحق من مساء الأحد.



وكانت الجمهورية اليوغوسلافية السابقة جزءا من صربيا قبل أن تستقل في عام 2006.