وزيرة الدفاع التشيكية: مازال لدينا معدات عسكرية لإرسالها لأوكرانيا

ذكرت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، في برنامج للمناظرات السياسية الأسبوعية للتلفزيون التشيكي، اليوم الأحد، أن بلادها مازالت لديها معدات عسكرية في مخازنها، يمكن إرسالها كمساعدات لأوكرانيا.



وستجتمع الوزيرة ورئيس الأركان العامة للجيش التشيكي كاريل ريهكا، مع الرئيس التشيكي بيتر بافل، في الأيام المقبلة؛ لبحث تلك القضية وإمداده بقائمة من المعدات، التي يمكن إرسالها، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأحد.



وكانت وزيرة الدفاع التشيكية، قد أكدت في وقت سابق اليوم الأحد، للتلفزيون التشيكي، أنها لا تمانع إذا توسطت الصين في سلام بين روسيا وأوكرانيا.



وأضافت الوزيرة، أن الشيء الأكثر أهمية هو انتهاء الصراع في أسرع وقت ممكن، طبقا لما ذكرته "إذاعة براغ" التشيكية اليوم.



وتابعت أنه من المهم عدم تجنب أي مفاوضات دبلوماسية، سواء كان الوسيط من الغرب أو دولة يمكنها أيضا إشراك الجانب الروسي.



وأشارت الوزيرة، إلى أن العالم بأسره يتعين أن يبذل ما بوسعه لضمان انتهاء تلك الأحداث المروعة في أسرع وقت ممكن.



وكانت بكين، قد طرحت الشهر الماضي خطة سلام مكونة من 12 نقطة، ودعت إلى وقف شامل لإطلاق النار في الصراع.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ذكر جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في مدريد، أن بكين لا ينبغي أن تكون الوسيط، حيث إنها تميل بشكل كبير تجاه روسيا.