البريكان يشيد بدور جماهير الأهلي في الفوز على اتحاد جدة

أعرب اللاعب فراس البريكان مهاجم الأهلي عن سعادته بعد قيادته فريقه لحسم ديربي جدة أمام ضيفه اتحاد جدة بعدما سجل هدف المباراة الوحيد التي أقيمت بينهما، الاثنين، في قمة مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وقال البريكان ردًا على أفضلية الاتحاد أمام الأهلي خلال اللقاء إن الفريقين أتيحت لهم العديد من الفرص ولم تقتصر الفرص على الاتحاد فقط، لافتًا إلى أن أصعب أوقات المباراة كانت في الدقائق الأخيرة مع زيادة الضغط من جانب لاعبي الاتحاد.

ووجه البريكان الشكر لجماهير الأهلي على دعمها الكبير للفريق والتي لعب دورًا كبيرًا في خروج الفريق فائزًا في الديربي، متمنيًا مواصلة الانتصارات من أجل إهدائها للجماهير.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق بثماني نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني، وبفارق عشرين نقطة خلف الهلال المتصدر.