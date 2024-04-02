تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات حاجز 1ر4 تريليون درهم بنهاية شهر يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 8ر0% إلى 109ر4 تريليون درهم في نهاية الشهر الأول من العام، مقارنة بنحو 075ر4 تريليون درهم في ديسمبر الماضي.

وذكر المركزي أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 2ر0% من 992ر1 تريليون درهم في نهاية شهر 12 الماضي إلى 996ر1 تريليون درهم في نهاية الشهر الأول من 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 9ر1%. وزاد الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 5ر0%.

وبحسب تقرير المركزي، سجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 7ر0% من 522ر2 تريليون درهم في نهاية شهر 12 الماضي إلى 54ر2 تريليون درهم في نهاية الشهر الأول من 2024، وذلك نتيجة نمو ودائع المقيمين بنسبة 9ر0% بسبب زيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 7ر4%، وودائع القطاع العام بنسبة 1%، وودائع القطاع الخاص بنحو 1%.