بريطانيا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب مقتل عمال إغاثة في غزة

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، بأن بريطانيا استدعت السفيرة الإسرائيلية في لندن على خلفية استهداف موظفين إغاثة في قطاع غزة.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قوله إنه تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة.

وأضاف كاميرون: "تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي وأكدت على أن مقتل موظفي الإغاثة غير مقبول إطلاقا. وطالبنا إسرائيل بتحقيق فوري وشفاف في الهجوم على موظفي الإغاثة بغزة".

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية والتنمية البريطانية عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قال كاميرون إن "نبأ الضربة الجوية التي قتلت موظفي إغاثة في منظمة المطبخ المركزي الدولي في غزة مؤلمة للغاية."

وتابع: "يشار إلى مقتل مواطنين بريطانيين، ونحن نعمل عاجلاً للتحقق من هذه المعلومات، وسندقم كل الدعم لعائلاتهم."

وأضاف: "هؤلاء كانوا يعملون لتوزيع مساعدات منقذة للحياة لمن هم في حاجة ماسة إليها"، مؤكدا أنه "من الضروري حماية موظفي الإغاثة الإنسانية، وأن يتمكنوا من أداء عملهم".

ودعا وزير الخارجية البريطاني إسرائيل "إلى إجراء تحقيق فوري وتقديم تفسير كامل وواضح لما حدث".