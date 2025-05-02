انتقد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأبيض، مؤكدًا أنه لا يزال يتعرف على إمكانيات لاعبي القلعة البيضاء.

وقال يونس في تصريحاته لبرنامج «زملكاوي» مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: «طريقة بيسيرو لا تُناسب الزمالك على الاطلاق ولا تمنحه نتيجة إيجابية في النهاية ويجب عليه أن يقتنع بتغيير طريقة لعبه خلال المرحلة المقبلة، واللاعب المصري يجب أن تمنحه واجبات واضحة داخل الملعب».

وأضاف: «دور الجهاز المعاون يجب أن يكون أكثر من ذلك مع جوزيه بيسيرو وأخشى أن يكون المدرب البرتغالي لا يستمع لجهازه المعاون وهذا أمر خطير».