يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة القصف الإسرائيلي على القسم القنصلي بسفارة إيران بالعاصمة السورية دمشق، تلبية لطلب من روسيا.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي: "بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق (مساء الاثنين)، لجأ الإيرانيون إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة هذا العمل"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف بوليانسكي في منشور بمنصة إكس (تويتر سابقا): "وعقب رسالتهم (الاحتجاجية إلى المجلس)، طلبنا (جلسة) إحاطة مفتوحة لمجلس الأمن".

وأوضح المسئول الروسي أن الرئاسة المالطية لمجلس الأمن حددت موعد الجلسة مساء اليوم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن سفيرة ومساعدة ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة زهراء ارشادي، طالبت في رسالة إلى مجلس الأمن "إدانة الهجوم الإجرامي بأشد العبارات الممكنة وعقد اجتماع عاجل للتعامل مع الانتهاكات العلنية لقواعد ومبادئ القانون الدولي" من قبل إسرائيل.​​​​​​​

ومساء الاثنين، ذكرت الوكالة أن القسم القنصلي بسفارة طهران بدمشق تعرض لهجوم صاروخي إسرائيلي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، مقتل 7 من أعضائه بينهم جنرالان في الهجوم الإسرائيلي على البعثة بدمشق.

ورغم عدم تبني تل أبيب للهجوم، فإن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إنه "لم يستهدف مبنى السفارة الإيرانية، بل مبنى مجاورا للسفارة كان بمثابة المقر العسكري للحرس الثوري"، على حد زعمها.