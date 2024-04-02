سياسية ألمانية تدعو إلى حظر توريد أسلحة لإسرائيل

دعت سياسية ألمانية إلى فرض حظر فوري على توريد أسلحة لإسرائيل.

وقالت سارا فاجنكنشت، وهي مؤسسة لحزب جديد يحمل اسم "تحالف سارا فاجنكنشت"، اليوم الثلاثاء: "يجب أن يتوقف الموت في غزة والهجمات الإسرائيلية على الدول المجاورة على الفور.. استهداف الجيش الإسرائيلي لموظفي منظمات إغاثة دولية أرادوا إطعام الجياع يجب أن يكون له عواقب".

وذكرت فاجنكنشت أنه نظرا لمقاومة الحكومة الإسرائيلية لجميع المناشدات وضربها بالقانون الإنساني الدولي عرض الحائظ، يتعين على الحكومة الألمانية الرد بحظر الأسلحة، وقالت: "من النفاق الشديد أن يتم من ناحية تنظيم مساعدات إنسانية دولية، بينما تقوم دول غربية من ناحية أخرى بتوريد أسلحة لمواصلة قتل النساء والأطفال على وجه الخصوص. وهذا على الأقل تورط غير مباشر في جرائم حرب ترتكبها الحكومة الإسرائيلية".

وطالبت فاجنكنشت البرلمان الألماني (البوندستاج) بأن يقرر الأسبوع المقبل ما إذا كان يجوز مواصلة توريد الأسلحة للحرب في غزة، وقالت: "مصلحة الدولة الألمانية - المتمثلة في الدفاع عن أمن إسرائيل - يجب في حالة الشك أن تعني أيضا إعادة حكومة إسرائيلية خارجة عن السيطرة إلى الرشاد".

وقُتل سبعة من موظفي المنظمة الإغاثية "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في غارة جوية إسرائيلية مشتبه بها في قطاع غزة. وأكدت منظمة الإغاثة وفاة موظفيها صباح اليوم الثلاثاء. ويتحدث الجيش الإسرائيلي عن "حادثة مأساوية" يجب التحقيق فيها.