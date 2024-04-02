بي إم دبليو تبدأ أعمال البناء في مصنع البطاريات الجديد بمنطقة بافاريا السفلى

بدأت أعمال البناء في مصنع البطاريات الجديد التابع لشركة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات في منطقة بافاريا السفلى جنوب شرق ألمانيا.

وبدأت اليوم الثلاثاء عمليات إزالة ونقل التربة باستخدام معدات ثقيلة، وذلك حسبما أكد متحدث باسم الشركة.

وكان مكتب إدارة منطقة شتراوبينج-بوجن أصدر في الأسبوع الماضي تصريحا لبدء البناء بشكل مبكر.

وتعتزم "بي إم دبليو" إنشاء مصنع لتجميع ما يصل إلى 600 ألف بطارية عالية الجهد سنويا في منطقتي إيرلباخ وشتراسكيرشن. ويعد البناء مثار جدل حيث يرى المنتقدون أن المشروع سيتسبب في فقدان أراض زراعية ثمينة، ومع ذلك أسفرت نتائج استفتاء مدني أجري في الخريف الماضي عن تأييد غالبية ملحوظة من سكان شتراسكيرشن لبناء المصنع.

وبحسب بيانات الشركة، اختارت "بي إم دبليو" هذا الموقع من بين 20 موقعا كانت مرشحة لتكون مقرا للمصنع، وكان من بين الأسباب وراء اختيار هذا الموقع هو قربه من مصانع المجموعة في بافاريا التي سيتم فيها تركيب البطاريات. ومن المتوقع أن يعمل حوالي 1600 شخص في المصنع بعد مرحة التوسعة الأولى.