السعودية: استهداف إسرائيل منظمة المطبخ العالمي بغزة استمرار ممنهج لجرائمها بحق القانون الدولي

قالت السعودية، اليوم الثلاثاء، إن استهداف إسرائيل قافلة منظمة وورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي) في قطاع غزة، هو استمرار ممنهج لجرائم الاحتلال بحق القانون الدولي.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء "عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين استهداف قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة، في استمرارٍ ممنهج لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني".

وجددت الوزارة رفض المملكة القاطع لاستهداف البعثات والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها".

كما طالبت الخارجية السعودية "المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، والعمل على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

وقتل مساء الإثنين، 7 موظفين إغاثة على الأقل من المنظمة الأمريكية الخيرية، إثر ضربة جوية إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت منظمة وورلد سنترال كيتشن، أن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا ضمن السبعة الذين فقدوا حياتهم بفعل غارة جوية إسرائيلية في منطقة وسط قطاع غزة، أمس الاثنين.

يذكر أن هذه المنظمة هي من المنظمات الإغاثية التي تقدم وجبات طازجة استجابة للأزمات الإنسانية والمناخية والمجتمعية.