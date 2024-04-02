الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في القاهرة

استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعاد الفريق لاستئناف تدريباته بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة التنزانية دار السلام.
وعقد المدير الفني للأهلي مارسيل كولر، جلسة مع الجهاز المعاون لترتيب الاستعدادات الخاصة بالتحضير لمباراة العودة التي من المقرر أن تجمع الفريقين على استاد القاهرة مساء الجمعة المقبل.
وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن ينتقل اللاعبون لتنفيذ الفقرات الخططية المتعلقة بالاستعداد للمواجهة المرتقبة، بينما أدى حراس الفريق مرانا قويا تحت قيادة ميشيل يانكون.
كان الفريق قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في لقاء الذهاب على ملعب بنجامين مكابا.