الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في القاهرة

استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة ‏التنزانية دار السلام.‏

وعقد المدير الفني للأهلي مارسيل كولر، جلسة مع الجهاز المعاون لترتيب الاستعدادات الخاصة بالتحضير لمباراة العودة التي من المقرر أن تجمع ‏الفريقين على استاد القاهرة مساء الجمعة المقبل.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن ينتقل اللاعبون لتنفيذ الفقرات الخططية المتعلقة بالاستعداد للمواجهة المرتقبة، بينما ‏أدى حراس الفريق مرانا قويا تحت قيادة ميشيل يانكون.‏

كان الفريق قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في لقاء الذهاب على ملعب بنجامين مكابا.‏