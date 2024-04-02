إنريكي يستقر على خليفة مبابي في سان جيرمان

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كشف تقرير صحفي عن استقرار لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على عودة أحد لاعبيه المعارين إلى "حديقة الأمراء" في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل كيليان مبابي.

واستقر كيليان مبابي على الرحيل عن سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وأبلغ إدارة النادي الفرنسي بقراره، ليرحل مجانا عن الفريق.

وفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، وافق لويس إنريكي على عودة تشافي سيمونز إلى باريس في الموسم المقبل، لتعويض غياب مبابي عن هجوم الفريق.

أوضحت الشبكة أن لويس إنريكي يرى أن سيمونز، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي المعار لنادي لايبزيج الألماني، يؤدي بشكل جيد ولديه حلول متنوعة في الهجوم أقنعت المدرب المدرب الإسباني.

أكدت الصحيفة أنه يتبقى معرفة موقف سيمونز نفسه، الذي لديه الحق في حسم مستقبله بالصيف.

أشارت الشبكة إلى أن تشافي سيمونز لم يكن يخطط للعودة إلى باريس في الصيف المقبل. لكن رحيل كيليان مبابي غير كل شيء.

وكان باريس سان جيرمان قد أعار تشافي سيمونز صاحب الـ20 عاما لصفوف لايبزيج حتى نهاية الموسم الجاري.

وأفادت تقارير صحفية عدة أن الوجهة المقبلة لكيليان مبابي هي ريال مدريد، حيث يرغب النجم الفرنسي في خوض فصل جديد في مسيرته الاحترافية.